Chega a 64 número de óbitos confirmados por covid-19 em Santarém e 865 casos positivos da doença — Foto: Prefeitura de Boa Vista/Divulgação/Arquivo

Número de pessoas monitoradas também aumentou.

Em nova atualização do boletim da covid-19, às 21h12 de domingo (24), a Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, informou que o município tem 865 casos confirmados da doença. Existem 236 pessoas recuperadas, 64 óbitos, 560 resultados negativos, 62 análises, 3.519 notificados/monitorados, e 3.297 monitorados já recuperados.

O boletim também informou mais 13 óbitos ocorridos no município em decorrência da covid-19. Na atualização dos óbitos constam os resultados dos exames feitos em pacientes que tiveram coletas realizadas no momento do óbito em datas anteriores. As vítimas são quatro mulheres e nove homens que falecerem nos dias 10/05 (um), 15/05 (um), 16/05 (um), 18/05 (um), 19/05 (um), 20/05 (quatro), 21/05(quatro), desses dois já estavam positivados.

A atualização de domingo acrescentou 89 novos casos confirmados de covid-19, sendo 63 por meio de testes rápidos e 26 por exames do Lacen/Belém.

Dos 865 casos confirmados de covid-19, 6 pacientes estão na clínica do HRBA e 20 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do mesmo hospital, e dois no Hospital de Campanha. Outros 537 pacientes estão em isolamento domiciliar. Dos 62 pacientes das análises (suspeitos) em espera, 8 estão na UTI e 9 na clínica do HRBA 30 no Hospital de Campanha, e 10 em isolamento domiciliar e cinco em outros hospitais.

A Prefeitura reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo coronavírus.

