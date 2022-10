Auxílio Brasil é antecipado e Governo conclui pagamentos antes do 2º turno; veja o calendário

Primeiro, recebem os cidadãos com NIS final 1 e assim sucessivamente, até chegar em quem tem cartão com final zero. (Foto:Reprodução).

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (3), após o primeiro turno das eleiçoes

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600 do mês de outubro foi antecipado pelo Governo Federal e será concluído no dia 25 de outubro, antes do 2º turno das eleições 2022, que ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. A antecipação foi divulgada um dia após o primeiro turno das eleições.

A medida foi oficializada por meio da instrução normativa 21, publicada no Diário Oficial da União. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal e os depósitos ocorrem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).

No calendário anterior, os depósitos estavam previstos para ocorrer entre os dias 18 e 31 de outubro.

Confira o calendário de pagamento do Auxílio Emergencial de outubro

Número final do cartão de benefício (NIS) + Data de liberação do benefício de R$ 600. (Com informações do O Liberal).

1 – 11 de outubro

2 – 13 de outubro

3 – 14 de outubro

4 – 17 de outubro

5 – 18 de outubro

6 – 19 de outubro

7 – 20 de outubro

8 – 21 de outubro

9 – 24 de outubro

0 – 25 de outubro

