Câmara terá duas deputadas trans pela primeira vez na história

Erika Hilton e Duda Salabert foram eleitas neste domingo — Foto: Celso Tavares/g1 e Cadu Passos/divulgação

Erika Hilton foi eleita pelo PSOL em São Paulo e Duda Salabert pelo PDT em Minas Gerais.

A Câmara dos Deputados terá pela primeira vez na história duas mulheres trans como deputadas federais: Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG).

Salabert foi a terceira deputada mais votada de Minas, com 208 mil votos. Já Erika conquistou 257 mil votos, ocupando a 8ª posição no estado, acima, por exemplo, da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que ficou em 12º lugar.

As duas foram eleitas vereadoras de suas cidades, São Paulo e Minas Gerais, em 2020 com votações expressivas. As duas também têm em comum o fato de serem alvo de ameaças — Salabert , inclusive, votou de colete de balas no domingo (2). Erika, por sua vez, recebeu em fevereiro uma mensagem no seu e-mail que dizia: “Eu garanto que você vai morrer, satanás do inferno”.

Duda Salabert é a primeira deputada federal trans da história de Minas Gerais

Em 2020, Duda Salabert foi eleita a 1ª vereadora trans e a mais votada da história de Belo Horizonte

No Instagram, Erika comemorou o resultado e afirmou “Travesti preta eleita. É federal. Pela primeira vez na história!”.

Na mesma rede, Salabert escreveu: “Sou a 1ª Trans eleita do Congresso Nacional ! Sou a deputada federal mais votada da história de M.G! Mesmo com ataques de setores da esquerda, ataques dos ciristas, ameaças de morte da ultra direita, vencemos ! Muito obrigada M.G !” (Com informações do g1).

Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...