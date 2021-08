Auxílio emergencial: Caixa começa a pagar 5ª parcela

(Foto:Reprodução) – São beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que no auxílio emergencial de R$ 600, pago em meados do ano passado (68,2 milhões de pessoas).

O auxílio emergencial 2021 está mais restrito que o do ano passado, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da família, limitado a um benefício por família.

Só recebe o novo auxílio quem recebeu no ano passado e, portanto, já está inscrito nos cadastros públicos usados para a análise dos pedidos. Quem não faz parte dos cadastros não receberá o benefício, visto que não haverá novos pedidos.

Nesta sexta-feira (20), a Caixa Econômica Federal começa a pagar a quinta parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais. Recebem hoje os beneficiários nascidos em janeiro. O dinheiro fica disponível para compras, pagamentos e transferências, mas só poderá ser sacado em 1º de setembro.

Também recebem hoje beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) de final 3. Nesse caso, o auxílio já fica disponível para saques.

O pagamento do auxílio é feito de acordo com o mês de nascimento, no caso dos trabalhadores informais. Para beneficiários do Bolsa Família, que começaram a receber na quarta-feira (18), o calendário segue o último dígito do NIS.

– Site da Caixa: auxilio.caixa.gov.br

Com informações do portal UOL

