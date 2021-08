Mulher é presa pela PM por tráfico de drogas no bairro Nego do Bento em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PM a ronda foi feita com os faróis da viatura desligado, ao se aproximar a acusada correu, com ela havia outra mulher, que foram capturadas em seguida.

(Foto:Reprodução) Durante patrulhamento de rotina, nesta sexta-feira, 19, por volta das 20h30mn, a Polícia Militar abordou uma mulher em atitude suspeita na avenida principal do Bairro Nego do Bento, que traficava entorpecentes.

