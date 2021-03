Avaliada em R$ 100 milhões, carga com mais de uma tonelada de drogas apreendida em Santarém é incinerada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar como essas drogas estão entrando em Santarém. Além dessa carga de mais de uma tonelada, no fim de semana mais 392 KG de drogas foram apreendidos em um veículo. A polícia acredita que esse material seja proveniente do estado do Amazonas.

O material entorpecente foi resultado de uma operação da Polícia Civil que localizou a droga em uma residência no bairro Alvorada, grande área do Santarenzinho.

Mais de uma tonelada de entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil foi incinerada na manhã desta quinta-feira (4) em Santarém, no oeste do Pará. Na quarta-feira (3) outros 392 kg de drogas também foram incinerados.

Incineração de drogas em Santarém, no oeste do Pará, ocorreu em uma madeireira na manhã de quinta (4) — Foto: Érique Figueirêdo/TV Tapajós

