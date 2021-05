Polaquinho dono de garimpo preso em Jacareacanga é solto em Itaituba

(Foto:Redes Sociais)- Foi solto na tarde desta terça-feira (18) o Garimpeiro Gilson Spier (Polaquinho) estava preso deste última quinta-feira (13) , a prisão era temporária por cinco dias, a liberdade foi divulgada nas redes sociais no final da tarde de ontem, através de uma foto dele solto e um áudio dizendo ser o advogado do acusado. “Acabei de soltar o polaquinho Perito, acabei de soltar o polaquinho acima de Fantástico e tudo, solta na rua Perito está, pode falar que teu irmão Jorge Marcio soltou o Polaquinho””…

Entenda o Caso

Polaquinho estava foragido desde 22 de abril e foi preso na última quinta-feira (13) , após sobrevoo de helicóptero de Salles, segundo a PF fugiu para a cidade de Jacareacanga onde foi preso pela polícia civil do PA.

Polaquinho é apontado como um dos principais envolvidos na extração ilegal de ouro na Terra Indígena Munduruku, a prisão ocorreu a pedido da PF.

*Conforme divulgou a Folha de São Paulo, no dia anterior à prisão, ele se assustou com o sobrevoo na região de helicópteros que levavam o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e agentes do Ibama, do ICMBio e da Força Nacional. Temendo ser uma operação contra ele, fugiu para a cidade, onde acabou preso.

Segundo relatos locais, Polaquinho coordenava grandes operações para transportar maquinário pesado até dentro da TI, principalmente PCs (retroescavadeiras). Os deslocamentos tinham a escolta de um helicóptero que seria de sua propriedade. A aeronave foi apreendida pela PF.

Em março, uma tentativa de entrar com maquinário no igarapé Baunilha, perto de Jacareacanga, foi impedida por mundurukus contrários à mineração ilegal. O impasse gerou forte tensão na cidade. A sede de uma associação de mulheres foi destruída por indígenas pró-garimpo.

Em abril, a PF tentou prendê-lo em sua casa em Itaituba, mas ele conseguiu fugir. Foram apreendidos dois carros de luxo, um BMW Z4 e um Chevrolet Camaro SS.

Em um vídeo recente que circula na internet, Polaquinho aparece gesticulando com pistolas na mão e mostrando armas longas na varanda de uma casa.

A reportagem não localizou o advogado de Polaquinho.

Assista ao Vídeo

