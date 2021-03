Mulher mata companheiro durante discussão em Oriximiná e foge após o crime; outras pessoas foram presas

Corpo da vítima foi levado no carro da polícia para o centro da cidade — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Crime aconteceu nesta quinta-feira (4) na área conhecida como Estrada do BEC. Pessoas presas, segundo a polícia, deram fuga À mulher.

Durante uma discussão, um homem foi ferido e acabou morrendo em Oriximiná, no oeste do Pará, nesta quinta-feira (4). O caso aconteceu na área conhecida como Estrada do BEC, na zona rural do município. A suspeita do crime é companheira da vítima, identificada como Aclene Costa.

De acordo com a polícia, os dois estavam discutindo quando o homem identificado como Reginaldo acabou agredindo a companheira com um pedaço de madeira. Eles se agrediram fisicamente e ela também o atingiu com paulada. O homem foi esfaqueado e morreu. Após o crime, a mulher fugiu com o filho de colo.



Suspeita do crime fugiu, em Oriximiná — Foto: Reprodução

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e deteve outras quatro pessoas. Elas teriam dado fuga à mulher. Diligências continuam sendo feitas para localizar e prender a suspeita.

O corpo de Reginaldo foi levado em uma das viaturas da polícia para o centro da cidade, onde passará por perícia e depois será liberado para sepultamento.

Por G1 Santarém — Pará

