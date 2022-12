CONCURSO SEMAS- edital com 126 vagas e salários até R$ 3 mil é divulgado

Semas divulga edital com 126 vagas e salários até R$ 3 mil

São 48 vagas para o nível médio e 88 para o nível superior, em áreas como administração, engenharia civil, turismo e zootecnia, entre outras.

Saiu nesta segunda-feira (12), o edital da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS PA). São 136 vagas em vários cargos de níveis médio e superior, que possuem remuneração variando entre R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento LTD (CETAP), a partir de 28 de dezembro de 2022. O prazo de inscrição termina no dia 9 de fevereiro de 2023.

A taxa de inscrição vai de R$ 51,00 para cargos de nível médio e R$ 80,00 para cargos de nível superior. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 12 de março de 2023, conforme edital.

Confira a lista com os cargo ofertados:

Nível médio:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 33 + CR

ASSISTENTE DE INFORMÁTICA: 04+ CR

ASSISTENTE DE INFRAESTRUTURA: 04 + CR

TÉCNICO DE LABORATÓRIO: 07 + CR

Nível superior:

TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA (diversas áreas de formação): 10 + CR

TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE (diversas áreas de formação): 75 + CR

TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA: 3 + CR

“Essa é mais uma grande oportunidade para os concurseiros ingressarem no setor público. Por isso, aos que desejam ingressar e servir à população do estado do Pará, foco, determinação e muito estudo não podem faltar. As provas desse certame serão aplicadas em várias cidades do estado, em regiões estratégicas, e em turnos diferentes”, contou Ivaldo Ledo, secretário de Planejamento e Administração.

PROVAS

As provas serão aplicadas em formatos objetiva e discursiva, em horários distintos, nos seguintes municípios: Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. Além disso, contará com a análise de títulos apenas aos candidatos inscritos nos cargos de Nível Superior.

A Prova Objetiva e a Prova Discursiva terão a duração de 5 horas, na data provável de 12 de março de 2023, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior.

As disciplinas cobradas serão:

Nível Médio: língua Portuguesa: 10 questões; Legislação e Ética no Serviço Público: 5 questões; Noções de Informática: 5 questões; Legislação Ambiental: 10 questões; Conhecimentos Específicos: 20 questões

Nível Superior: Língua Portuguesa: 10 questões; Legislação e Ética no Serviço Público: 5 questões; Noções de Informática: 5 questões; Legislação Ambiental: 10 questões; Conhecimentos Específicos: 20 questões

Para o engenheiro civil Jean Cavalcante, “o concurso público da Semas só fortalece as instituições democráticas do nosso país e estado, e devemos agradecer por mais essa oportunidade aos cidadãos, para contribuírem para o crescimento e desenvolvimento do estado”.

Confira o edital completo no site do Cetap.

CONCURSO SEMAS

INSCRIÇÕES: 28/12/2022 A 09/02/2023 (As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br)

TAXAS: R$ 51,00 para os cargos de nível médio; e R$ 80,00 para os cargos de nível superior.

PROVAS: 12/03/2023

RESULTADO FINAL DEFINITIVO: 06/06/2023

