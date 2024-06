Avião bimotor cai e deixa dois mortos em Santa Catarina

(Foto: Corpo de bombeiros/Divulgação)- O avião caiu em uma área de difícil acesso, com pouca cobertura de internet e próximo a uma área de ribanceira.

Na manhã desta terça-feira (04/05), o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou que um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata entre Garuva e Itapoá, no norte do estado. Duas pessoas que estavam no voo morreram na queda.

Ainda não se tem mais informações a respeito do que poderia ter causado o acidente. Pois, o avião caiu em uma área de difícil acesso, com pouca cobertura de internet e próximo a uma área de ribanceira. As vítimas que morreram na queda foram identificadas como Geraldo Cláudio de Assis Lima, que pilotava o avião, e Antônio Augusto Castro.

A aeronave saiu de Governador Valadares (MG), com destino a Florianópolis, mas no meio do caminho tentou pousar em Joinville. De acordo com os bombeiros, o avião optou por descer no aeroporto de Joinville, onde teve dificuldades no pouso, vindo posteriormente a cair na região de Barrancos.

O piloto teria feito o último contato com a equipe de controle por volta das 18h da última segunda-feira (03). A Polícia Científica foi acionada para ir até o local, fazer a perícia e recolher os corpos. Para auxiliar nas buscas, a Força Aérea Brasileira (FAB) enviou um avião, ainda na noite de segunda.

O avião é um BEECH AIRCRAFT, bimotor, com capacidade para 6 pessoas, incluindo piloto. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave não pode realizar o serviço de táxi aéreo e está com a situação de aeronavegabilidade regular.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/13:27:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...