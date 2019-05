Avião cai com cantor Gabriel Diniz em Sergipe

(Foto:Reprodução)-A assessoria do cantor Gabriel Diniz confirmou que o cantor estaria em uma aeronave que caiu na manhã desta segunda-feira (27), no Povoado Porto do Mato, em Estância, Sergipe.

Segundo comandante Virgilio Dantas, do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe, três pessoas morream no acidente.

Um morador da região conversou com o TNH1, por telefone, e disse que muitas pessoas foram ao local da queda e inicialmente teriam encontrado apenas destroços da aeronave. Mas durante as buscas, foram confirmadas quatro vítimas.

Segundo o portal A8 Sergipe, Defesa Civil do município de Estância, Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo foram acionados e estão em deslocamento. A informação é de moradores que ouviram uma explosão e depois destroços foram vistos no chão, com roupas masculinas e femininas.

A informação é que o avião ficou enterrado no mangue, local de difícil acesso. Chove forte na região, o que dificulta ainda mais as buscas.

Pescadores encontraram ainda documentos com o nome do cantor Gabriel Diniz.

