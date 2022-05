Avião cai em área de mata no Mato Grosso e dois morrem

O acidente com a aeronave agrícola Embraer Ipanema ocorreu na área de mata nas proximidades de uma propriedade rural, cerca de 50 quilômetros de Nova Bandeirantes (521 quilômetros de Sinop).

O piloto Marcos Corte Gonçalves (foto), de 32 anos e o assistente de aplicação Milton Avelino da Silva Neto, de 27 anos, foram encontrados sem vida.

De acordo com o boletim do Corpo de Bombeiros, a queda teria ocorrido ontem no período da tarde. A solicitação de atendimento pela guarnição ocorreu no período noturno. Uma equipe foi deslocada durante a madrugada por volta das 4 horas, quando ao chegarem no local foram informados por funcionários de uma fazenda que já havia sido encontrado a aeronave com as vítimas.

A informação preliminar é que o avião estava na rota de Nova Bandeirantes com destino a uma fazenda da região. Não foi encontrado indícios de incêndio na aeronave, que ficou totalmente destruída com o impacto. A área é de difícil acesso devido a mata fechada.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop foi acionada para realizar as análises periciais.

Um dos mortos residia em Nova Bandeirantes e outro no Mato Grosso do Sul. Ainda não há confirmação dos procedimentos fúnebres.

