Trabalhador morre após ser atingido por um raio, no Pará

Um morador vizinho ao local onde o acidente aconteceu, contou a nossa equipe que a vítima estava trabalhando na limpeza de uma área, dentro de uma propriedade rural, na última sexta-feira (29), quando começou a chover muito. Sem ter onde se abrigar, o grupo tentou sair do local, para se proteger da chuva, quando foi surpreendido pelo raio.

Eles estavam perto da estrada, da PA 167. Antônio Felipe Santana, de 32 anos não teve a sorte de conseguir sair a tempo do local onde o raio caiu, e foi atingido. Os colegas de trabalho ouviram o barulho e se afastaram, quando perceberam, eles já estava no chão, sem vida.

No dia do acidente a previsão do tempo previa chuvas intensas com trovoadas e rajadas de vento para a região. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta Laranja de Chuvas Intensas, com volume de chuva que poderia chegar a 100mm, e ventos com velocidade entre 60-100km/h. A área onde os trabalhadores estavam é considerada de risco durante fortes chuvas.

O socorro médico foi acionado, e uma ambulância do município seguiu até o local, mas quando os paramédicos chegaram a vítima já estava morta. O corpo foi removido do local e levado para o necrotério do hospital, e em seguida foi liberado para os familiares.

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/08:07:45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...