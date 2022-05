Casal é autuado por violência domestica e frequentar bar com bebê recém-nascido em Novo Progresso

Na noite deste sábado, 30 de abril de 2022, por volta das 23h10, dono de um bar chamou a polícia, devido uma discussão de um casal que estava ingerindo bebida alcoólica, com eles uma criança recém-nascida.

Uma guarnição da Polícia Militar foi atender a ocorrência na avenida Orival Prazeres, no bairro Vista Alegre em Novo Progresso, quando chegou no bar, encontrou o casal, e, com a mulher com uma criança de colo.

Segundo a PM, foram acionados porque o casal estava discutindo e ingerindo de bebida alcoólica, semelhante à cerveja. Quando os policiais adentraram no estabelecimento a mulher largou o copo e ficou com a criança no colo.

O Casal foi abordado e identificados (não são moradores de Novo Progresso, estavam de passagem), e constatado estarem ingerindo bebida alcoólica, com uma criança menos de 1 ano.

Segundo o Delegado Daniel Mattos, responsável pelo caso, a PM, confeccionou o Boletim de Ocorrência na modalidade uma apresentação de possível situação de violência doméstica e familiar.

Em depoimento ao delegado, o homem relatou que a esposa dela teria discutido com ele por motivo de ciúmes. Chamaram a polícia militar e conduziram os dois e a criança para a delegacia

Na delegacia, a mulher informou que não havia sido agredida ou ameaçada, com isto assinou uma certidão que não havia sofrido agressão ou ameaça, que não desejava a concessão de medidas protetivas. Diante dos fatos, foi acionado o Conselho Tutelar que levou a mãe e a criança. O Marido foi liberado por ausência de conduta criminosa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/07:37:57

