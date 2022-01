Avião cai em área de mata no Mato Grosso e piloto morre

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o piloto morreu ainda no local e ficou preso às ferragens. Ele foi identificado como Selbi Matiello, de 40 anos. Uma equipe deverá ajudar na retirada do corpo.

O acidente envolvendo uma aeronave de pulverização agrícola (modelo ainda não informado) ocorreu, esta tarde, numa área de mata de uma propriedade, localizada a cerca de cinco quilômetros do assentamento Piratininga, em Nova Ubiratã (173 quilômetros de Sinop).(A informação é do Só Noticias)

