Chuva alaga bairros e deixa ruas e avenidas Intrafegáveis em Moraes Almeida

Moradores enviaram fotos e vídeos para a redação do Jornal Folha do Progresso e reclamam que o problema vem de anos, a falta de drenagem nos córregos que cortam o distrito causa estes transtornos, e a prefeitura não investe na melhoria, enfatizam.

(Fotos Via WhatsApp) – A chuva que começou na madrugada deste sábado, 8 de janeiro de 2022, em toda região, provocou alagamento em ruas e avenidas no distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso).

