Empresário morre atropelado por moto em via lateral da BR-163 em Sinop

Foto Reprodução| O empresário Claci Jose Garcia morreu, ao ser atropelado por uma motocicleta, há pouco, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, no Setor Industrial, próximo ao viaduto central. A equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito no local. O motociclista, que trabalha fazendo entregas, teria 23 anos, foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar. Seu estado de saúde não foi informado até o momento.

As informações iniciais indicam que o homem atravessava a pista para entrar em seu automóvel, quando foi atingido pela motocicleta. Com o impacto, a moto acabou batendo frontalmente em uma carreta, que seguia no sentido contrário. A dinâmica do acidente passa a ser apurada.

Equipes de Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica fizeram análise do local. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao IML para necropsia e identificação oficial.

Claci tinha 75 anos, foi empresário no setor de alimentação, fundou e dirigiu, por vários anos, um restaurante na avenida das Figueiras, centro.

Fonte:Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2025/10:36:22

