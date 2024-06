Avião cai no Mato Grosso e dois morrem

(Foto: Reprodução)- Um monomotor, que seria experimental, caiu no final da manhã em uma área rural, em Mirassol D’Oeste (300 km de Cuiabá). Na aeronave estariam duas pessoas. A OAB confirmou que o advogado em Cáceres, Marco Antônio Corbelino, aos 48 anos, faleceu. A identidade da outra vítima está sendo confirmada.

Uma fonte da Politec de Cáceres informou, há pouco, ao Só Notícias, que uma equipe se deslocou ao local (cerca de 90 km de Cáceres) para procedimentos periciais.

Com o impacto no solo a aeronave ficou muito danificada. A aeronave teria decolado de Cáceres.

A família está definindo local e horário de realização do velório e do sepultamento. “A OAB-MT lamenta a morte precoce de Marco Antônio Corbelino e externa seus votos de pesar, desejando força e serenidade para familiares e amigos”, manifestou em nota. O advogado atuava em áreas previdenciárias e agropecuária.

É o segundo acidente aéreo em Mato Grosso em menos de 10 dias. Em Sorriso, um avião caiu pouco após a decolagem, pegou fogo, o piloto e um mecânico morreram.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Em instantes mais detalhes.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/16:02:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...