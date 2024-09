Avião com o governador do Pará faz ‘pouso não programado’ por causa de fumaça

Helder Barbalho cancelou compromissos após não conseguir ir até a cidade programada devido àbaixa visibilidade causada por incêndios.

Governador do Pará, Helder Barbalho fala de ‘pouso não programado’ após fumaça

A fumaça provocada por incêndios que atingem o Pará teriam causado o pouso forçado da aeronave na qual viajava o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), na noite desta quarta-feira (18) na região nordeste do Pará. A informação foi divulgada pelo próprio governador em um vídeo – veja acima.

Helder Barbalho relatou que, após participar de uma inauguração em Irituia, a aeronave em que estava, precisou fazer um pouso emergencial em Santa Maria do Pará, devido à baixa visibilidade causada pela fumaça de incêndios.

“Queridos amigos e amigas de São Caetano de Odivelas, infelizmente, nós, não conseguimos o deslocamento saindo de Irituia. Eu estava lá, também, inaugurando uma obra na cidade e, por conta da fumaça, tivemos que fazer um pouso não programado em Santa Maria do Pará”, disse o governador.

Por conta do incidente nesta quarta, Helder não compareceu à inauguração de obra em São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará, que ocorreria nesta noite.

No vídeo divulgado, o governador também aproveitou para pedir desculpas à população e anunciou que a inauguração será remarcada, sem dar detalhes sobre a situação sobre a fumaça na região.

Incêndios na Amazônia

Tropas da Força Nacional deve atuar no combate e investigação de incêndios florestais na Amazônia Legal —

Fonte:G1PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/05:54:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...