Avião da Frecce Tricolori cai na decolagem; piloto ejeta, mas jato acerta carro e mata menina de 5 anos

(Foto:Reprodução AerVin) – Neste sábado, dia 16 de setembro, um trágico acidente entre um carro particular e um avião foi registrado no Aeroporto de Turim-Caselle, na Itália. Um vídeo postado online pelo meio de comunicação Quotidiano Canavese mostra a aeronave, um MB-339A/PAN MLU da equipe de exibição Frecce Tricolori, caindo segundos após decolar.

Após o acidente, foi constatado que o piloto conseguiu ejetar segundos antes da queda, acionando seu assento ejetável para longe da aeronave. Porém, a aeronave atingiu um carro na estrada e matou uma menina de 5 anos, além de ferir seus pais e irmão de 9 anos.

Uma comissão de investigação está analisando o acidente para descobrir a causa. A Força Aérea Italiana suspendeu todas as exibições de sua equipe Frecce Tricolori até que a investigação seja concluída.

Novas informações serão compartilhadas assim que estiverem disponíveis. Assista abaixo ao vídeo do momento do acidente.

Fonte: Aer Vin/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2023/07:20:00

