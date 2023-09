Um dos criminosos mais procurados do Brasil, segundo a PF, é preso em SP

(Foto>Divulgação)- Ele foi detido em São Paulo, onde vivia utilizando uma carteira de habilitação falsificada. Conforme a PF, em depoimento, ele confessou ter comprado a CNH por R$ 2 mil.

As condenações dele ultrapassam 73 anos de prisão. Ele foi acusado de crimes como homicídio qualificado, porte de arma de uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos a bancos, associação criminosa armada e tráfico de drogas, informa a Polícia Federal.

Contra ele, existiam mais de 30 mandados de prisão preventiva em aberto. Gilcimar é conhecido por ter liderado dezenas de assaltos a agências bancárias em todo o Brasil, ainda conforme a PF.

Ele já fugiu de penitenciárias três vezes. Sua última fuga ocorreu em dezembro de 2018, no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PF, a fuga foi possível “devido o envolvimento com uma associação criminosa conhecida nacionalmente”. Antes disso, ele fugiu durante uma transferência. O detento alegou ter parentes no Piauí e solicitou transferência para cumprimento de pena naquele estado. Durante o procedimento, ele teria escapado mediante suborno a policiais.

Em uma das prisões anteriores, foi capturado em um condomínio de luxo. No local, a polícia também apreendeu três fuzis M-16, uma escopeta, dinheiro e cinco celulares. Também foi confirmado que ele utilizava ao menos duas identidades falsas, vivendo normalmente sob uma delas com um CPF criado para tal fim.

