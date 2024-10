Avião de Lula pousa no México após problema técnico forçar voltas em torno do aeroporto por mais de 4h

Foto: Reprodução | Segundo afirmou uma fonte do governo brasileiro, o problema técnico foi resolvido ainda no ar, mas era preciso gastar o combustível. Dezesseis pessoas estavam a bordo do avião, entre autoridades, ministros e a tripulação.

O avião presidencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou em segurança no aeroporto da Cidade do México na noite desta terça-feira (1º) após um problema técnico verificado após a decolagem ter forçado a aeronave a dar voltas no ar por mais de 4h para poder aterrissar com o tanque de combustível mais leve.

Segundo afirmou uma fonte do governo brasileiro, o problema técnico foi resolvido ainda no ar.

Dezesseis pessoas estavam a bordo do avião, entre autoridades, ministros e a tripulação.

Lula participou na Cidade do México da posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

No aeroporto, Lula vai embarcar no avião reserva da Presidência, que sempre viaja junto com o avião principal. A previsão é de que logo em seguida ele já embarque de volta para Brasília.

Uma das hipóteses do problema técnico, e que precisa ser confirmada, é a de que um pássaro teria colidido com a turbina do avião presidencial.

Casos no começo do ano

Em de janeiro, o avião presidencial que transportava a equipe da segurança do presidente Lula apresentou uma pane em Campina Grande, na Paraíba. Devido ao problema, a aeronave não conseguiu decolar.

No dia 4 de fevereiro, o avião presidencial precisou interromper a decolagem no Aeroporto de Congonhas durante o retorno de Lula para Brasília após agenda em São Paulo.

O governo ainda não confirmou se a aeronave é a mesma que apresentou problema nesta terça.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/10:36:59

