Projeto “Amazônidas” oferece curso gratuito de Produção Audiovisual em Santarém

Objetivo é capacitar pessoas que desejam ingressar no mercado audiovisual da região e promover a cultura e a inclusão.

O projeto Amazônidas – Série Documental selecionada pelo Edital de Audiovisual Fomento Inciso I – Lei Paulo Gustavo do Estado do Pará, em parceria com a Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), está com as inscrições abertas para o curso gratuito de “Produção Audiovisual: Conectando Comunidades”, que ocorrerá entre os dias 7 e 30 de outubro.

O curso, com inscrições abertas de 02 a 06 de outubro, é voltado para toda a população, oferecendo 25 vagas, incluindo oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD).

As aulas serão ministradas pelo jornalista, roteirista e cineasta Fábio Barbosa, diretor de arte da série documental Amazônidas, e pelo antropólogo, pesquisador e produtor audiovisual Mourrambert Flexa, coordenador de produção da série.

Durante o curso, os participantes aprenderão as principais técnicas de produção audiovisual, como: gêneros audiovisuais, produção em campo, gravação, edição e aprovação de conteúdos. Além disso, o curso promoverá um encontro dos alunos com profissionais que já atuam com audiovisual na região.

Ao final do curso, os trabalhos desenvolvidos pelos alunos serão exibidos em uma mostra no Auditório da UFOPA e no canal Muruci Produções no YouTube, destacando a importância da produção local e a sociodiversidade cultural da Amazônia.

Esta ação faz parte das atividades de contrapartida do projeto Amazônidas, um documentário feito por profissionais Amazônidas e que retratará a diversidade sociocultural da região, por meio de uma série de 5 episódios que vai exibir histórias de comunidades quilombolas, populações negras, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIAPN+.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 02 a 06 de outubro. Para se inscrever, basta acessar o site da Muruci ou o link disponível nas redes sociais (@muruciproducoes).

(Clique aqui para se inscrever)

Curso para interlocutores da Série

Em setembro, a equipe do Amazônidas realizou um curso de elaboração de projetos voltado para os interlocutores da série e seus convidados, com o objetivo de disseminar o conhecimento e capacitar as comunidades locais no desenvolvimento de iniciativas culturais. A atividade destacou a inclusão dessas populações no processo criativo e no fortalecimento de suas identidades culturais, reafirmando o compromisso do projeto com a formação e a promoção do fazer cultural na região.