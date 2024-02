MEC oficializa novo piso salarial dos professores; veja o valor

O reajuste percentual está abaixo do acumulado do IPCA, considerado a inflação oficial do país, no último ano.

O piso salarial nacional de professores da educação básica, que era R$ 4.420,55 em 2023, passa a ser de R$ 4.580,57. A atualização do salário foi oficializada pelo Ministério da Educação (MEC) por meio de portaria publicada em edição extra do “Diário Oficial da União”, estabelecendo o reajuste de 3,62%, abaixo do acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, que fechou em 4,62% no último ano.

Esse salário vale para profissionais que lecionam na rede pública de ensino e cumprem jornada de ao menos 40 horas semanais.O aumento no salário dos professores ocorre anualmente, sempre em janeiro, com base em lei sancionada em 2008. Desde o fim de 2023, com o reajuste do Valor Aluno Ano do Fundeb (VAAF) divulgado pelo MEC e Ministério da Fazenda, entidades da educação já esperavam um reajuste nesse percentual.

Agora, cada estado e município precisa oficializar o novo valor por meio de uma norma própria.

