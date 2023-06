Avião, ouro, carros de luxo: operação apreende bens e desarticula organizações criminosas

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em SC e em outros 22 estados

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta quarta-feira (7), a Operação Fim da Linha – do Oiapoque ao Chuí, que atua no combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas em 22 estados, incluindo Santa Catarina, e no Distrito Federal.

Ao todo, foram cumpridos mais de 380 mandados de busca e apreensão, quatro de prisões preventivas, busca e apreensão de 187 veículos, sete embarcações e nove aeronaves, em 113 municípios. Tiveram as contas bancárias bloqueadas 188 investigados. Há, ainda, 86 veículos e 42 imóveis com gravame e indisponibilidade.

Preliminarmente, durante os cumprimentos dos mandados judiciais, policiais de 22 estados e do Distrito Federal, de forma integrada, apreenderam até o momento 1,5 kg de ouro, R$ 1 milhão em espécie, mais de US$ 10 mil, mais de € 10 mil, veículos de luxo e uma aeronave. As diligências estão em andamento e os valores apreendidos ainda estão sendo contabilizados.

À exceção dos imóveis, os demais bens que visam ser apreendidos estão avaliados em aproximadamente R$ 43 milhões. A estimativa é de que, em um ano, as organizações criminosas tenham movimentado de forma suspeita mais de R$ 2 bilhões.

Na avaliação do Coordenador-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado da DIOPI/Senasp, Carlos Augusto Bock, a magnitude da operação foi possível graças ao apoio das Polícias Civis dos Estados e DF que atuaram de forma integrada com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, operacionalizado com o apoio do Projeto M.O.S.A.I.C.O (DIOPI/Senasp).

“Essa operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul evidencia a dimensão do tráfico de drogas dentro do território brasileiro no momento. A busca de vestígios em 22 estados e no Distrito Federal traz provas de que diversas facções criminosas se alinham usando fluxos semelhantes para lavagem de dinheiro fruto do tráfico de drogas no país. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Senasp, enaltece a iniciativa da polícia judiciária civil do estado do Rio Grande do Sul, buscando enfrentar um problema para além das divisas do estado, contando com o apoio do órgão central do Susp por meio do projeto MOSAICO que visa facilitar o alcance dessas diligências policiais fora do estado”, afirmou.

