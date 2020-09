Avião que fez pouso forçado degolou um animal em Novo Progresso

Monomotor Carioquinha prefixo PT- NDL (Foto: Jornal Folha do Progresso) – Os moradores de Novo Progresso mostraram uma nova situação para o acidente aéreo que aconteceu na tarde desta quarta-feira(23) envolvendo uma aeronave que fez pouso forçado e ficou destruída pelo fogo, após pouso em fazenda próximo a pista da pedreira.

Leia mais:Avião cai em fazenda próximo a pista da pedreira em Novo Progresso

A diferença é que desta vez a aeronave Monomotor Carioquinha prefixo PT- NDL que atraia atenção de todos não está mais no céu, e sim no pasto de uma fazenda, com uma imagem devastadora de um animal (bovino) degolado pela hélice do avião. Parado no meio do pasto, o avião ficou destruído pelo fogo e atraiu diversos “curiosos”. Muita gente que vive nas proximidades foi ver de perto o local do acidente e se depararam com animal degolado – distante um pouco de onde ficou avião, -supostamente com hélice da aeronave no momento do pouso forçado. A foto foi enviada via WhatsApp (93) 9804 6835 para redação do Jornal Folha do Progresso.

“É surpreendente ; veja abaixo.

Nova versão não tinha óleo diesel na aeronave.

A aeronave, que ia de novo Progresso para garimpo da região, com a informação da Agência de Voo Metralha” não estava transportando óleo diesel conforme divulgado anteriormente pelo Jornal Folha do Progresso, estava carregada de alimentos e carne, teve problemas técnicos com o sistema e fez pouso de emergência, não houve vítimas, inclusive o piloto já esta voando, informou à agência Metralha que administrava a aeronave.

Por: Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...