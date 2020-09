Operação Verde Brasil 2, base de Novo Progresso apreende três caminhões de madeira que estava em transporte irregular.

(Foto: Jornal Folha do Progresso) – A operação que combate crimes ambientais na região, apreendeu um caminhão no distrito de Vila Isol , no total três caminhões presos na região com madeiras que teria o destino serrarias – um caminhão foi em projeto de manejo sustentável com licença inválida.

Operação Verde Brasil 2 resulta na apreensão de madeira, que estava sendo transportada de forma irregular a madeira transportada sem licença ambiental válida.

A operação ‘Verde Brasil 2’, tem base nas dependência da APRONOP (Associação dos Produtores rurais de Novo Progresso), em combate ao crime ambiental na região.

Os suspeitos devem responder pela prática de crime ambiental, além de procedimento administrativo decorrente da atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais (Ibama), com aplicação de multa, perda da carga apreendida e restrição da empresa.

A reportagem do jornal Folha do Progresso esteve no local onde a madeira esta apreendida e não conseguiu informação que a madeira apreendida será doada pelo Ibama.

