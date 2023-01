Avião que ia em voo direto da Bolívia para Espanha precisa desviar e pousa em Belém, mostra site de monitoramento

Voo de Santa Cruz para Madrid fez pouso não programado em Belém — Foto: Flight Radar 24/Reprodução

Voo saiu de Santa Cruz de La Sierra para Madrid, mas teve desvio na tarde deste sábado.

Um Boeing 787-8 da empresa Air Europa que ia em voo direto de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para Madrid, na Espanha, precisou ser desviado e pousar em Belém neste sábado (28).

A parada não programada do avião de passageiros no Aeroporto Val de Cans (BEL) ocorreu às 16h50, no horário de Brasília, segundo o site de monitoramento do tráfego aéreo mundial Flight Radar 24.

O motivo do desvio não foi informado. O g1 tentou contato com a Infraero e a empresa Air Europa para saber se o pouso ocorreu por emergência médica, mas não obteve retorno sobre a ocorrência até a publicação desta reportagem.

A aeronave saiu às 12h49 deste sábado, no horário local da cidade boliviana, com previsão inicial de chegar às 4h30 de domingo em Madrid, indo em voo direto. No entanto, foi desviado no Pará.

Após cerca de duas parado em Belém, o avião decolou às 18h55 no horário de Brasília, com previsão de chegada por volta das 8h de domingo em Madrid, no horário local. (Com informações do g1 Pará).

