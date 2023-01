Após carreta virar, motorista é preso por embriaguez ao volante, em Itaituba (PA)

PRF prende condutor por embriaguez ao volante. — Foto: Divulgação

Homem estava com teor alcoólico elevado e ocasionou acidente na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste último sábado (28) um condutor por embriaguez ao volante, no km 1113, da BR-230, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A equipe PRF chegou até o homem após ele ter virado uma carreta enquanto dirigia. Ao chegar ao local, foi realizado o teste do etilômetro, com teor alcoólico detectado de 1,07 mg/l de ar alveolar expelido.

É crime de trânsito quando o teste do etilômetro apresenta teor igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

O condutor também foi autuado por dirigir sob efeito de álcool, cuja penalidade é de multa no valor de R$ 2.934,70, bem como de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil em Itaituba, a fim de que os procedimentos cabíveis fossem realizados. (Com informações do g1 Pará — Belém).

