Avião que partiu de Santarém faz pouso em Manaus, após problema técnico

Aeronave que fazia o voo G3 2149, entre Santarém (STM) e Manaus (MAO) (Foto:Reprodução).

O caso ocorreu na última segunda-feira (24); aeronave segue em manutenção

Um avião da GOL Linhas Aéreas, que partiu de Santarém, no oeste paraense, fez um pouso prioritário no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na tarde da última segunda-feira (24). Após ser constatado um problema técnico, a aeronave seguiu para manutenção após aterrisar no aeroporto, como informou a empresa nesta terça-feira (25). O avião apresentou um problema em uma das turbinas. Havia mais de 150 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros.

Em nota, a GOL informou que “não houve pouso forçado, apenas prioridade para pouso devido a um problema técnico. O pouso ocorreu sem nenhum problema”. Todo o procedimento obedeceu aos protocolos de segurança e a aeronave foi desembarcada normalmente, conforme informou a companhia no comunicado.

A aeronave segue em manutenção ainda nesta terça. O voo G3 2149, de segunda-feira, entre Manaus e Brasília, foi cancelado. Todos os clientes receberam as devidas tratativas. Na nota, a companhia esclareceu também que “a GOL reforça que todas as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/10:24:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...