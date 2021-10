Operação ‘Rio Nambu’ que apura crimes ambientais prende 8 pessoas e apreende armas no oeste do Pará

Equipes das polícias Civil e Militar apreenderam armas e motosserras na Gleba Arraia II — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Operação foi realizada na sexta-feira (8) dentro da Gleba Arraia II entre os municípios de Aveiro e Itaituba.

Operação “Rio Nambu” deflagrada na última sexta-feira (8) pela Delegacia de Conflitos Agrários de Santarém, no oeste do Pará, em conjunto com a 2ª Cime (2ª Companhia Independente de Missões Especial) resultou na prisão de 8 pessoas e apreensão de motosserras e armas de fogo em uma área da Gleba Arraia II, entre os municípios de Aveiro e Itaituba.

A operação, de acordo com o superintendente regional de Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, apura crimes de grilagem de terras, desmatamento ilegal e crimes de ameaças ocorridos dentro da Gleba Arraia II.

Segundo o diretor da Especializada em Conflitos Agrarios, delegado Jardel Guimarães, foram recebidas várias denúncias de crimes ambientais ocorridos na região do Rio Nambu, o que desencadeou a operação que teve também a participação do major Wilton Chaves, da 2ª Cime.

Ainda segundo Jardel Guimarães, com as prisões e apreensões realizadas na área, a polícia espera chegar aos responsáveis pela grilagem de terras na área em questão. As investigações continuam.

Por g1 Santarém e Região — PA

09/10/2021 13h09

