Avião usado para tráfico internacional cai com mais de 400 kg de drogas no Mato Grosso; vídeo

(Foto: Reprodução)– Segundo a Polícia Civil, o piloto da aeronave fugiu do local.

Um avião monomotor boliviano utilizado para tráfico internacional de drogas caiu com 465 kg de tabletes de cocaína, em Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km de Cuiabá, nesta terça-feira (19). Imagens registradas por policiais militares mostram a aeronave caída com as rodas para cima. (veja acima)

Segundo o delegado da Polícia Civil, João Paulo Berté, nenhuma vítima foi encontrada no local e o piloto do avião fugiu.

Ainda de acordo com o delegado, a carga apreendida foi levada para Cáceres, a 220 km da capital, e ficará sob responsabilidade da Polícia Federal.

Já o veículo foi levado para o pátio da Secretaria de Obras de Vila Bela e futuramente também será enviado até a Delegacia da PF, em Cáceres.

Uma equipe da polícia faz buscas na região. Ainda não há informações se outras pessoas estavam no avião.

ASSISTA O VÍDEO:

Avião usado para tráfico internacional cai com mais de 400 kg de drogas no Mato Grosso.

Leia mais:https://t.co/G5HLkRQt5a pic.twitter.com/hLiK3LoBZA — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 20, 2024

(Vídeo: Reprodução/g1)

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/09:46:28

