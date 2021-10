Bebê morre em creche após supostamente ser colocada em saco para dar ‘menos trabalho’

(Foto:Reprodução / TV Globo) – Para os pais, os funcionários do estabelecimento relataram que a criança teria se engasgado

Uma bebê de seis meses morreu em uma creche irregular após supostamente ser colocada em um saco para dar ‘menos trabalho’. A criança chegou a ser levada para o hospital, onde recebeu manobras de ressuscitação por cerca de 20 minutos, mas já chegou sem vida na unidade. O caso aconteceu no Setor Residencial Leste, em Planaltina, no Distrito Federal. As informações são do G1 Nacional.

Para os pais, funcionários do estabelecimento informaram que a criança teria se engasgado, porém, as investigações policiais apontaram que a menina foi colocada dentro de um saco para ficar imobilizada pois chorava muito. A creche foi interditada e o crime está sendo investigado pela 31º Delegacia de Polícia.

Três servidoras do estabelecimento já foram ouvidas, uma delas afirmou que a bebê chorava muito no berçário e viu o momento que uma das donas se irritou, entrou no quarto e fechou a porta. Segundo ela, o choro aumentou e, em seguida, parou. A mulher relatou que entrou no local e encontrou a menina desfalecida.

Conforme o delegado do caso, Veluziano de Castro, a creche era administrada por duas mulheres, sendo que apenas uma trabalhava diariamente no local. O estabelecimento atuava de maneira precária e irregular, atendendo mais de 40 crianças, sem a mínima estrutura de funcionamento.

Em nota, o governo do DF informou que o processo de licenciamento da creche não foi finalizado porque faltavam as autorizações da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Educação. O caso segue sendo investigado.

