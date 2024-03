Marinha francesa apreende 10 toneladas de cocaína em navio pesqueiro brasileiro — Foto: Reprodução/Marinha Francesa

Segundo a Polícia Militar, trata-se de um homem desaparecido, que acessou irregularmente a área restrita do aeroporto.

A Marinha francesa apreendeu, na semana passada, 10,7 toneladas de cocaína em um navio pesqueiro brasileiro no Golfo da Guiné, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (20).

A operação ao longo da costa africana ocorreu em 15 de março, informou em comunicado a prefeitura francesa para o Atlântico, com sede em Brest, no oeste do país.

“Foram apreendidos a bordo um total de 10.693 quilos de cocaína, em um valor estimado em quase 695 milhões de euros [cerca de 753 milhões de dólares ou 3,8 bilhões de reais]”, diz a nota.

A Marinha transferiu as drogas para o seu navio, onde foi destruída. O Ministério Público de Brest, competente nestes casos, decidiu não processar a tripulação após a destruição.

A operação contou com a colaboração da Polícia Federal brasileira e da agência dos Estados Unidos de combate ao tráfico de drogas, DEA.

A França tem até dois navios estacionados quase permanentemente no Golfo da Guiné, no âmbito da operação Corymbe.

Os especialistas estimam o volume total de cocaína presente no mercado mundial em 2021 em mais de 2 mil toneladas, dois terços procedentes da Colômbia.

Grande parte da cocaína atravessa o Atlântico em contêineres marítimos, escondida em carregamentos perfeitamente legais, a partir de portos da América do Sul, com Santos no comando no Brasil e Guayaquil no comando no Equador.

Do total da cocaína apreendida na França em 2022, 55% veio das Antilhas e da Guiana Francesa, uma zona de trânsito. Outras remessas passam pela África Ocidental antes de seguirem para a Europa.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/09:21:21

