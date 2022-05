Avo e neto morrem em acidente na região transgarimpeira de Cuiú – Cuiú

Acidente com duas vítimas na região transgarimpeira de Cuiú – Cuiú

O avo e o neto de 03 anos que estava no veículo morreram.

O acidente aconteceu na tarde desta quarta – feira (18), na estrada que da acesso à Comunidade do Cuiú – Cuiú, região transgarimpeira de Itaituba no Sudoeste do Pará.

Segundo informações do motorista que conduzia a caminhonete à PM, o carro seguia da cidade de Itaituba com destino a Comunidade, com passageiros e ao chegar na ladeira conhecida como ladeira do S, a caminhonete perdeu o freio e devido à velocidade em que vinha, ao tentar fazer a curva perdeu o controle da direção, capotou e lançou para fora os ocupantes do veículo.

Com o acidente dois dos passageiros vieram a óbito, o senhor Jomildo José de Souza Nascimento conhecido por “irmão”, e seu neto de apenas 03 anos José Guilherme Souza Nascimento.

Outras duas pessoas que estavam no carro, sofreram algumas escoriações e reclamavam de fortes dores na coluna e nos membros inferiores, as vítimas sobreviventes juntamente como o motorista Josivelton Teixeira e uma senhora identificada como Joran, foram encaminhadas de aeronave até Itaituba para serem avaliados por um médico.

Os corpos de Jomildo e José Guilherme foram removidos por Policiais Militares e encaminhados ao Centro de Perícias.

19/05/2022

