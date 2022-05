Polícia intensifica o combate ao crime na Grande Belém

Suspeito preso pelo crime de roubo, pego em Belém. (Foto| Wesley Rabelo)

Diversas prisões foram feitas pelos crimes de tráfico de drogas e suspeitos de ocuparem cargos de lideranças em facções criminosas foram presos em Belém e Ananindeua.

No final da tarde desta quarta-feira (18), a Polícia Militar deflagrou mais uma fase da Operação Impacto em toda Região Metropolitana de Belém, com mais de 1.000 agentes e 350 viaturas das forças do Sistema de Segurança integradas.

A operação ocorre em toda a Região Metropolitana e também nos municípios do interior do estado para intensificar as ações de policiamento ostensivo e preventivo permitindo maior e melhor acesso da população a serviços de segurança pública e em combate à criminalidade.

A operação é composta por cinco ações de policiamento ostensivo e tem participação da Polícia Civil do Estado, Corpo de Bombeiros Militar, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Semob e Guardas Municipais dos municípios diretamente atingidos. A ação tem atuação de diversas unidades da PM em diferentes modalidades de policiamento.

Até o início da noite desta quarta-feira diversas prisões foram feitas pelos crimes de tráfico de drogas e suspeitos de ocuparem cargos de lideranças em facções criminosas foram presos em Belém e Ananindeua. (A informação é do DOL)

Ainda nesta quarta, dois homens acusados de roubar motos no centro de Belém também foram presos pela Guarda Municipal, eles foram apresentados na Seccional de São Brás.

