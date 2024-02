Passageira fica ferida após colisão com caminhonete da Funai na BR-174, em Juína; Veja vídeo

Uma caminhonete L200 pertencente à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), colidiu frontalmente com uma Ford Ranger, na tarde de terça-feira (6), sob uma ponte do “Rio 21” na BR-174, no município de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá). Uma passageira foi socorrida no local.

Policia Militar foi acionada para atender a ocorrência, na região conhecida como “180”, e se deslocou até o local com a Perícia Oficial (Politec). Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já prestava atendimento a uma passageira de 32 anos, que foi encaminhada ao pronto-socorro com ferimentos na face.

O condutor da caminhonete da Funai contou aos policiais que estava estacionado na “lanchonete 180”, quando se deslocou para a rodovia. O motorista disse que tentou retornar de ré ao avistar um veículo, que vinha no sentido contrário, mas, não conseguiu evitar a colisão.

Após a checagem da documentação dos condutores, a polícia identificou que o motorista da Ford Ranger estava com a CNH e o Licenciamento do veículo vencidos. As caminhonetes ficaram em posse dos condutores, por não apresentar condições para trafegar.

A Polícia Civil foi acionada, mas não compareceu no local do acidente. A perícia técnica foi encerrada e o caso segue sob investigação.

Vídeo:

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/02/2024/10:06:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...