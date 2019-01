‘Baleia Azul’ faz mais uma vítima: jovem de 15 anos morre no Texas: Família do jovem quer tornar pública a morte para alertar sobre o perigo que este jogo representa © DR Família do jovem quer tornar pública a morte para alertar sobre o perigo que este jogo representa.

Uma família do Texas, nos Estados Unidos, alega que o seu filho de 15 anos morreu na sequência do jogo “Baleia Azul”. Isaiah Gonzales teria se suicidado no último sábado (8), na cidade de San Antônio, cumprindo assim aquele que seria o último mandamento do “jogo da morte”.

Como citado pela “BBC”, a família do jovem quer tornar pública a morte dele para alertar sobre o perigo que este jogo representa.

O jogo “Baleia Azul” surgiu numa rede social russa e alastrou-se por todo o mundo. Ele consiste em passar por 50 etapas, marcando o corpo com cortes, letras, símbolos e palavras. A última etapa é o suicídio.

Esta não será a primeira morte associada ao jogo nos Estados Unidos. Uma outra jovem de 16 anos, natural da Georgia, também teria cometido suicídio.

Fonte: MSN.

