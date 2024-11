Adolescente de 17 anos morre após ser atacada por porcos em sua fazenda

(Foto: Reprodução) – Adolescente de 17 anos morre após perder muito sangue; a menina foi atacada pelos próprios porcos em sua casa

Uma adolescente foi atacada até a morte por seus próprios porcos enquanto os alimentava. Milena Shevelyova, de apenas 17 anos, foi vítima do grupo deporcos na fazenda de sua família na região de Krasnoyarsk, na Rússia. Ela ficou cuidando dos animais enquanto seus pais foram a uma cidade próxima.

Quando ela entrou no pequeno celeiro para alimentar os animais, ela foi atacada por uma porca “grande e agressiva”, antes que “todos os outros porcos a atacassem”, de acordo com a mídia local.

Ela tinha vários ferimentos na cabeça e no corpo por causa de “mordidas de porco”.

“Todos os outros porcos a atacaram”, disse uma reportagem do canal Bad News Telegram. “Os animais r*sgaram sua artéria femoral e a morderam. Milena morreu devido à perda de sangue.”

Seus pais. preocupados porque não conseguiram falar com ela por telefone, pediram a um amigo para ver como ela estava. “Ele encontrou o corpo”, disse o relatório.

“Os pais disseram à polícia que os porcos sempre foram bravos e agressivos.”

Uma equipe de paramédicos confirmou a morte da menina. O promotor do distrito de Uzhursky de Krasnoyarsk foi imediatamente ao local.

“Seu corpo foi enviado para um exame médico forense, cujos resultados determinarão a causa exata da morte”, disse um comunicado. “As condições que contribuíram para a tragédia estão sendo estabelecidas. Se houver motivos, todas as medidas necessárias de acusação serão tomadas.”

Um processo criminal por morte por negligência foi aberto.

O namorado da vítima, Vladimir Bedny, de 18, postou: “Você permanecerá para sempre em meu coração. Perdoe-me por tudo, minha menina mais amada.”

Fonte: Max e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/16:06:24

