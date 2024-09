Baleia que seria espiã de Putin é achada morta

Baleia Hvaldimir, supostamente espiã russa | Foto: AFP/Diretoria Norueguesa de Pesca/Jorgen Ree Wig

A baleia beluga Hvaldimir, supostamente espiã russa, foi encontrada morta na Noruega. Entenda a história por trás desse mamífero marinho.

ANoruega é uma região que contém várias espécies de baleias e uma delas da espécie beluga foi apelidada de Hvaldimir, é com um jogo de palavras. A inicial Hval significa baleia em norueguês, enquanto ‘dimir” faz referência ao nome do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em 2019, o mamífero foi visto pela primeira vez no norte da Noruega, próximo a águas russas e contava com um dispositivo para fins de monitoramento. Acredita-se que a baleia poderia ser uma “espiã russa”.

Acontece que a baleia apelidada de Hvaldimir foi achada morta na baía de Risavika, no sul da Noruega. A notícia foi publicada pela empresa de radiodifusão da Noruega NRK no último sábado (30).

“Infelizmente, encontramos Hvaldimir boiando no mar. Ele [era uma baleia do sexo masculino] morreu, mas não está clara ainda a causa da morte”, disse Sebastian Strand, que é biólogo marinho e monitorava a baleia pela ONG Marine Mind, em entrevista à NRK. O corpo do mamífero será examinado.

O mamífero que pesava mais de 1.200 kg e com 4.2 metros de comprimento, tinha uma coleira acoplada que lembrava uma pequena câmera e uma marca com a expressão “equipamento de São Petersburgo” – o que fez com que passassem a achar que se tratava de uma “baleia espiã”. A Marinha da Rússia é conhecida por já ter treinado golfinhos para fins militares.

De acordo com Strand, em entrevista à NRK, a suposta “baleia espiã” foi vista várias vezes em águas norueguesas e gostava de interagir com as pessoas.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/15:08:11

