Bancário da Caixa é suspeito de desviar até R$ 23 milhões de contas

(Foto: Divulgação) – Um servidor da Caixa Econômica Federal é o principal alvo da Operação Lesa Caixa, deflagrada na manhã de terça-feira (25/7) pela polícia federal. O objetivo da ação é reprimir desvios de recursos de contas vinculadas da Justiça do Trabalho da 13ª Região.

Os policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal da Paraíba nas cidades de João Pessoa, Cabedelo, Pombal, Cajazeiras e São Bentinho.

As investigações foram iniciadas em maio deste ano. De acordo com a PF, o bancário, aproveitando-se do acesso aos sistemas de movimentação de contas judiciais trabalhistas, movimentou criminosamente valores para contas suas e de pessoas próximas, causando um prejuízo estimado aos cofres da CEF de quase R$ 9 milhões, podendo ao final da investigação o montante do prejuízo chegar a R$ 23 milhões.

Na casa do homem, os agentes apreenderam eletrônicos, documentos e diversos relógios de luxo.

O investigado poderá responder pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema informatizado, associação criminosa e lavagem de ativos. As penas somadas chegam a 37 anos de reclusão e multa.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/07:56:18

