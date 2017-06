Bancários decidem hoje sobre paralisação no Pará

Bancários de todo o Estado irão decidir na noite desta quinta-feira (22) se haverá adesão da categoria na nova Greve Geral Nacional, marcada para o dia 30 deste mês. Os trabalhadores irão se reunir às 19h, na sede do Sindicato dos Bancários do Pará, no bairro do Reduto, onde irão votar em assembleia a participação ou não no movimento.

Segundo o sindicato, apenas a opinião dos trabalhadores durante a assembleia poderá definir sobre a adesão à greve. Entretanto, há uma indicação nacional entre a categoria para que os bancários de todo o país paralisem as atividades.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf) emitiu uma convocação para que sindicatos de todo o país aderissem à greve. Trabalhadores de diversos Estados, como São Paulo, Pernambuco e Paraná, já realizaram assembleias e decidiram aderir a paralisação.

A Greve Geral marcada para o dia 30 será similar ao ato realizado no dia 28 de abril deste ano, quando trabalhadores de diversas categorias paralisaram as atividades em todo o país. Entre os principais pontos de reivindicação do movimento, estão o fim das reformas trabalhistas, da previdência e do projeto da terceirização, que entre outros pontos, aumentam o tempo mínimo para aposentadoria, permitem a contratação de terceirizados para qualquer cargo e flexibilizam alguns direitos trabalhistas, como férias, pagamento de 13° e tempo de contratação.

