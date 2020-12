Polícia Civil do Pará combate violência contra idosos na operação Vetus

Polícia do Pará já apurou mais de 320 denúncias, que culminaram com a instauração de 26 procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 247 pessoas idosas vítimas de violência.

A Polícia Civil do Pará realiza nesta sexta-feira (4), dentro da Operação Vetus, diligências e visitas domiciliares na região metropolitana de Belém, incluindo Ananindeua e Marituba. A ação tem o objetivo de combater a violência contra a pessoa idosa nos 26 estados e no Distrito Federal.

Desde o início da operação, em 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), a Polícia Civil do Pará já apurou mais de 320 denúncias, que culminaram com a instauração de 26 procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 247 pessoas idosas vítimas de violência, maus tratos e delitos previstos no Estatuto do Idoso.

De acordo com a PC, é uma operação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A ação foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia, pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Foto: Reprodução

Por: G1 PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...