PM apreende mais de 3 mil pés de maconha no nordeste paraense

Uma plantação com mais de 3 mil pés de maconha foi descoberta e apreendida por policiais militares que atuam no 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM), na localidade de Alto Bonito do Gurupi, no município Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense. As informações foram divulgadas pela PM nesta segunda-feira (15).

Denúncias anônimas indicaram aos militares que atuam no 74º Posto Policial Destacado (74º PPD) que dois homens estariam cultivando uma grande plantação de maconha em uma área de mata nas proximidades. Com apoio de uma equipe de Cachoeira do Piriá, a unidade organizou uma operação para verificar a veracidade das informações.No domingo (14), os PMs seguiram até o local informado e conseguiram localizar uma grande plantação com aproximadamente 3 mil pés da erva.

Parte do entorpecente apreendido foi incinerado no local e outra parte foi apresentada na delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Piriá.Apesar das buscas realizadas na região, nenhum dos homens apontados como responsáveis pela plantação foi localizado.

