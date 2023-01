Banco da Amazônia disponibiliza mais de R$ 9,1 bilhões de FNO para região Norte em 2023

(Foto:Reprodução) – A Região Norte vai contar neste ano com mais de R$9 bilhões de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Este montante, disponibilizado pelo Banco da Amazônia, será dividido entre programas voltados para agricultores familiares, empresas de todos os portes e setores, para o agronegócio empresarial, microempreendedores, empreendimentos de infraestrutura e financiamento estudantil. Para o estado do Pará, o valor disponível é de R$ 2,7 bilhões, sendo o maior volume da região.

O objetivo geral do fundo é contribuir para promover, induzir e apoiar o desenvolvimento econômico e social da Região Norte, mediante a recuperação e a conservação da biodiversidade, incentivando o uso de técnicas agroflorestais, como também, projetos agropecuários sustentáveis e demais empreendimentos rurais.

O FNO é um importante instrumento de desenvolvimento e fomento da economia na região da Amazônia Legal. Em 2021, o fundo foi aplicado em cada um dos 450 municípios da região norte, com volume recorde de R$12,4 bilhões.

De acordo com Aline Caramês, gerente executiva de Planejamento do Banco da Amazônia, o FNO é uma fonte de recursos indispensável aos empreendedores regionais dos setores rurais e urbanos de todos os portes. “Em 2023, o BASA reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, por meio do financiamento aos empreendimentos regionais, que irão gerar renda e empregos para nossa região”, destacou.

O Plano FNO 2023 contempla programas e linhas de financiamentos, com destaque às linhas verdes, segmento para operações de investimentos e para custeios agrícolas e pecuários, que apresentam condições diferenciadas de taxas e prazos nos financiamentos, com indução das práticas sustentáveis nos empreendimentos regionais.

Para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que apoia as atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas mediante a força de trabalho do produtor rural e de sua família, o valor destinado será de R$ 911 milhões.

O Plano do FNO para 2023 está disponível no link https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/fno, onde é possível acessar o Simulador do FNO para auxiliar na decisão do crédito com a simulação de financiamentos. Para mais informações, visite uma das agências do Banco da Amazônia. (Com informações do Portal Santarém)

