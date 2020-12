Bolsonaro exonera Marcelo Álvaro e escala cantor de forró para o Ministério do Turismo

O novo ministro é Gilson Machado, que comandava a Embratur.

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), nomeou, nesta quinta-feira (10), o empresário, veterinário e cantor, sanfoneiro e compositor da banda de forró “Brucelose”, Gilson Machado, como novo ministro do Turismo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (10), que traz, também, a exoneração de Marcelo Álvaro.

Marcelo Álvaro pediu para sair do governo. Agora, ele deve reassumir o mandato de deputado federal, no Congresso Nacional, do qual se licenciou para assumir a pasta do Turismo, em 2019.

O novo ministro – Pernambucano, Machado costuma acompanhar Bolsonaro em viagens, em especial ao Nordeste. Ele também é convidado com frequência por Bolsonaro para tocar sanfona nas “lives”, transmissões ao vivo pela internet que o presidente costuma fazer às quintas-feiras no Palácio da Alvorada.

Confira as últimas trocas no Governo Federal:

– Secretaria-Geral da Presidência, fevereiro de 2019: Gustavo Bebianno foi substituído por Floriano Peixoto Vieira Neto

– Ministério da Educação, abril de 2019: Ricardo Vélez Rodríguez foi substituído por Abraham Weintraub

– Secretaria de Governo, junho de 2019: Carlos Alberto dos Santos Cruz foi substituído por Luiz Eduardo Ramos

– Secretaria-Geral da Presidência, junho de 2019: Floriano Peixoto Vieira Neto foi substituído por Jorge Antonio Oliveira

– Ministério do Desenvolvimento Regional, fevereiro de 2020: Gustavo Canuto foi substituído por Rogério Marinho

– Casa Civil, fevereiro de 2020: Onyx Lorenzoni foi substituído por Walter Braga Netto

– Ministério da Cidadania, fevereiro de 2020: Osmar Terra foi substituído por Onyx Lorenzoni

– Ministério da Saúde, abril de 2020: Luiz Henrique Mandetta foi substituído por Nelson Teich

– Ministério da Justiça e Segurança Pública, abril de 2020: Sergio Moro foi substituído por André Luiz Mendonça

– Advocacia-Geral da União, abril de 2020: André Luiz Mendonça foi substituído por José Levi Mello do Amaral Junior

– Ministério da Saúde, maio de 2020: Nelson Teich pediu demissão. Eduardo Pazuello interino.

– Ministério das Comunicações, junho de 2020: recriação da pasta, desmembrada do MCTIC. Fabio Faria assumiu.

– Ministério da Educação, junho de 2020: Abraham Weintraub foi substituído por Carlos Alberto Decotelli.

– Ministério da Educação, junho de 2020: Dias após ser nomeado, Decotelli pediu demissão, “Diário Oficial” tornou nomeação sem efeito e Milton Ribeiro assumiu o cargo.

– Ministério do Turismo, dezembro de 2020: Gilson Machado no lugar de Marcelo Álvaro Antônio.



