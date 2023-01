Moraes determina prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do DF

Ex-ministro da Justiça – O ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres está de férias com a família nos Estados Unidos.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira (10) a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Torres, em Brasília, nesta tarde. O ex-ministro da Justiça do governo

Bolsonaro está em viagem aos Estados Unidos.

O pedido de prisão foi apresentado diretor-geral da PF, Andrei Passos. Na decisão, Moraes argumentou que “é razoável que, ao menos nesse primeiro momento da investigação, onde a manutenção do agente público no respectivo cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal, direta ou indiretamente por meio da destruição de provas e de intimidação a outros servidores públicos, se determine a prisão de ambas as autoridades”.

Moraes também determinou a prisão do ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF Fabio Augusto Vieira. O chefe da PM já havia sido exonerado pelo interventor na área de segurança pública do DF, Ricardo Garcia Cappelli. Ele foi preso pela Polícia Federal nesta tarde.

O ministro afirmou ainda que “os comportamentos” de Torres e Vieira “são gravíssimos e podem colocar em risco, inclusive, a vida do Presidente da República, dos deputados federais e senadores e dos ministros do Supremo Tribunal Federal”.

“Absolutamente NADA justifica a omissão e conivência do Secretário de Segurança Pública e do Comandante Geral da Polícia Militar”, escreveu o magistrado. O retorno do ex-ministro ao país estava previsto para o fim do mês. Com isso, a PF deve cumprir o mandado de prisão de Torres no momento em que ele chegar ao Brasil.

“A existência de uma organização criminosa, cujos atos têm ocorrido regularmente há meses, inclusive no Distrito Federal, é um forte indício da conivência e da aquiescência do Poder Público com os crimes cometidos, a revelar o grave comprometimento da ordem pública e a possibilidade de repetição de atos semelhantes caso as circunstâncias permaneçam as mesmas”, disse o ministro.

Poucos dias após assumir a secretaria, Torres viajou com a família para o exterior. No último domingo (8), quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas, ele não estava no Brasil. A suspeita é que ele tenha sido um dos responsáveis pelo esquema de segurança que não foi capaz de conter os protestos violentos, mesmo com informações prévias sobre a realização dos atos.

No mesmo dia da invasão em Brasília, Torres foi exonerado do cargo pelo então governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Horas depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afastou Ibaneis do cargo por 90 dias. No domingo, a Advocacia-Geral da União (AGU) também protocolou no Supremo um pedido de prisão em flagrante contra Torres.

Além do pedido de prisão, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, pediu nesta terça que a Corte bloqueie bens de Torres. O pedido também atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador afastado Ibaneis Rocha.

Ex-secretário negou ter sido conivente com invasões

Na segunda (9), Torres divulgou uma nota afirmando que as invasões foram uma “insanidade coletiva” e que viveu no domingo “o dia mais amargo de sua vida”. O ex-secretário disse lamentar “profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos. Estou certo de que esse execrável episódio será totalmente esclarecido, e seus responsáveis exemplarmente punidos”.

Nesta tarde, ele afirmou nas redes sociais que seu WhatsApp tinha sido clonado. “Olá, clonaram meu WhatsApp, não aceitem nenhuma mensagem ou ligação”, diz a mensagem divulgada no Instagram do ex-ministro.

Interventor responsabilizou Torres por falhas na segurança

O interventor na área de segurança pública do DF, Ricardo Garcia Cappelli, responsabilizou diretamente Torres pelas falhas na segurança que terminaram com a invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes. Segundo ele, houve uma sabotagem deliberada do ex-secretário, que teria trocado todo o comando da segurança pública.

“O que faltou no domingo foi comando. Foi o comando e a liderança da secretaria de segurança do Distrito Federal. Posso afirmar que o que aconteceu não foi por acaso. Foi um ato de sabotagem do secretário Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, que assumiu a Secretaria de Segurança (do DF) na segunda-feira (2), mudou todo o comando e viajou. Então o que aconteceu não foi por acaso”, afirmou Capelli em entrevista à CNN Brasil nesta terça.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/01/2023/07:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...