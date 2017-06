Banco é alvo de tentativa de assalto em Parauapebas, no sudeste do Pará

Gerência do Banco do Brasil diz que criminosos fugiram do local sem levar dinheiro. Trio entrou pela porta da frente de prédio e arrombou divisória.

Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de uma tentativa de assalto em Parauapebas, no sudeste do Pará, na noite do último sábado (3).

Segundo a polícia, três homens entraram pela porta da frente do banco e conseguiram arrombar uma divisória que dá acesso ao salão principal do prédio. Naquele momento, o alarme disparou e imediatamente a Polícia Militar foi acionada.

Quando uma equipe da PM chegou, os criminosos já tinham fugido e, segundo a gerência, não conseguiram levar nada.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...