Partido da Mulher Brasileira lança Sofia Couto como candidata ao Governo do Pará

A legenda também confirmou o nome de Márcio Sabbá ao Senado Federal (Foto:Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Sofia Couto vai representar o PMB na disputa pelo Governo do Pará

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) realizou sua convenção partidária nesta sexta-feira (29), em um hotel localizado no bairro do Marco, em Belém. Com banda de música e caravanas que chegaram de ônibus de diferentes regiões do Pará, a legenda oficializou o nome de Sofia Couto como candidata à governadora do Estado e de Márcio Sabbá, servidor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao cargo de senador da República. Foram anunciados também 21 candidatos à Alepa e 10 à Câmara Federal, na chapa que é integrada também pelo partido Agir 36.

Durante o pronunciamento oficial, a candidata Sofia Couto destacou o principal objetivo de sua candidatura: gerar mais empregos para a juventude paraense. “Nosso Estado precisa acolher e desenvolver uma economia que abrace os seus, precisamos que nossos recursos sejam um meio de desenvolvimento sustentável para nossa população, para nós paraenses. A mudança deste quadro começa dentro de cada um de nós, costumo dizer que fazer a diferença é mudar e isto começa em nossa mente, em nossos atos e assim atuando em conjunto podemos mudar nossa comunidade, nossa cidade, Estado, país”, afirmou.

Para a candidata, oficializar uma candidatura própria é acreditar que mudanças são possíveis. “Estou aqui representando não só a minha vida, mas a de 50 pré-candidatos que estão aqui dispostos a lutar por um estado de oportunidades e desenvolvimento. Todos que estão neste lugar hoje, vieram com o intuito de mudar e digo a vocês que essa mudança começou no dia em que decidiram, em que escolheram fazer a diferença. Eu sinto orgulho de cada passo que dei até aqui”, destacou.

O PMB nasceu em 2018, e obteve o registro definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2015. Nas eleições municipais de 2020, a então deputada estadual Marina do Modelo elegeu-se prefeita de Guapimirim, município do Rio de Janeiro, e tornou-se a única prefeita do PMB.

No Pará, Sofia Couto quer ser a primeira governadora do partido. “Nossa decisão de lançar candidatura própria vem do cenário que estamos observando. A maioria dos partidos estão em torno de um só nome. Nós queremos fazer diferente. Queremos que os jovens paraenses que estão se mudando para outros estados não precisem mais sair de sua terra. E, para isso, precisamos fomentar a criação de novos empregos. Da mesma forma, precisamos cuidar da saúde e da educação”, frisa a candidata.

O candidato ao senado pelo PMB, Márcio Sabbá, afirmou que a defesa da honestidade e respeito às leis são a principal pauta de sua candidatura. “O povo paraense não vai mais aceitar ficha-suja. Precisamos escolher gente honesta”, defendeu.

Sofia Couto nasceu em Belém, tem 54 anos, e é bacharel em Direito. Ela é casada, mãe de três filhos. Durante o governo municipal de Zenaldo Coutinho, em Belém, foi secretária municipal, em 2019, e também diretora da Casa do Idoso. Em 2020, concorreu ao cargo de vereadora, pelo PSL, e também ao cargo de deputada estadual, em 2018, pelo PRB, mas não foi eleita nas duas ocasiões. Esta é a primeira vez que Sofia concorre ao cargo de governadora.

