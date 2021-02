Bandeiramento do Baixo Amazonas vai mudar para vermelho, anuncia governador Helder Barbalho

Governador Helder Barbalho durante visita a Santarém, no oeste do Pará — Foto: Tracy Costa/G1

Mudança passa a valer a partir de sexta-feira (19), possibilitando a flexibilização de medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de atividades.

As medidas mais restritivas de circulação de pessoas e a proibição de funcionamento de atividades não essenciais em Santarém e outros 13 municípios do Baixo Amazonas devem ter fim nesta sexta-feira (19), com o fim do bandeiramento preto (lockdown) e retorno ao bandeiramento vermelho (alto risto de contágio) anunciado no início da noite desta quarta-feira (17) pelo governador Hellder Barbalho (MDB).

“Pessoal, nesta quinta-feira (18) será publicado no Diário Oficial do Estado, a mudança de bandeiramento dos municípios da Calha Norte e Baixo Amazonas, que sairão do lockdown para o vermelho. A mudança valerá a partir de sexta-feira (19), devido a estabilização dos casos de Covid na região oeste do estado, e também a reabertura do Hospital de Campanha, em Santarém, que ocorrerá nesta sexta”, anunciou Helder em suas redes sociais.

Mais cedo, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM) já havia se manifestado por meio de vídeo sobre a tendência de flexibilização das medidas restritivas em razão da diminuição da taxa de contágio do novo coronavírus no município, assim como, na procura por atendimentos na Unidade Descentralizada de Saúde para sintomas gripais e redução na ocupação de leitos clínicos exclusivos para Covid-19.

Santarém está em lockdown desde o dia 1º de fevereiro, em razão da confirmação de casos da variante brasileira, chamada de P.1, no município, e da elevada taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI naquele momento. Um decreto municipal foi publicado restringindo o funcionamento de atividades essenciais e proibindo o funcionamento de atividades não essenciais, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas e consequentemente, o contágio do coronavírus.

O prefeito Nélio Aguiar informou por telefone, que vai definir com o Comitê de Gestão de Crise o que vai funcionar na bandeira vermelha, a partir de sexta-feira em Santarém. Ele acredita que algumas atividades voltarão a funcionar com algumas restrições que serão definidas pelo Comitê. Ele disse ainda que o decreto com essas medidas deve ser publicado no fim da tarde desta quinta-feira.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

17/02/2021 19h45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...